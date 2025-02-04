Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:41

Каменский считает почетной высокую оценку Трампом российских хоккеистов

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Обладатель Кубка Стэнли в сезоне-1995/96 Валерий Каменский считает, что высокая оценка российских игроков, выступающих в НХЛ, со стороны президента США Дональда Трампа является почетной для них и для отечественного спорта.

«Прежде чем войти в Зал славы, нужно пройти определенные процедуры. Бобровский однозначно заслужил своей игрой туда войти, и я думаю, что это обязательно случится. Он выиграл Кубок Стэнли, признавался лучшим вратарем сезона, продолжает играть на высочайшем уровне, поэтому сомнений в этом никаких нет. Но сначала Бобровскому нужно завершить карьеру, а потом уже этот вопрос решится.

Очень почетно, что наших хоккеистов ценит и отмечает президент США. Для нашего хоккея и для Бобровского лично — это высокая оценка», — рассказал Каменский ТАСС.

Во время встречи с игроками и тренерами клуба «Флорида», который в 2024 году завоевал Кубок Стэнли, Дональд Трамп заявил, что российского вратаря команды Сергея Бобровского стоит включить в Зал славы в Торонто. Ранее он дал высокую оценку капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.

Источник: ТАСС
2
Александр Овечкин
Сергей Бобровский
Валерий Каменский
Читайте также
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL
Без «Спартака» c «Зенитом» и пока без спонсора. Как будет выглядеть еще один Кубок в России
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
На матчах НХЛ и НБА освистали гимн США
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя