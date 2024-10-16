Каменский уверен, что Мичков сделает выводы из ошибки в матче с «Эдмонтоном»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал ошибку российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова, совершенную в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном».

19-летний нападающий оформил дубль в этой встрече, однако этого не хватило для гостевой победы над «Эдмонтоном» (4:5 ОТ). Во время победного гола хозяев в овертайме Мичков находился на краю площадки в своей зоне, в то время как по центру никем не прикрытый Леон Драйзайтль беспрепятственно пробил по чужим воротам.

«Тренер должен объяснить ему его ошибку. Если игрок будет повторять их, тогда могут быть какие-то санкции, его могут вообще не выпускать на лед. Но я думаю, Матвей умный парень, поймет свою ошибку и исправит ее. Может, он устал, травма, игра строится на ошибках. Но тренерская работа — объяснять, показывать ошибки, доводить до игрока, чтобы он их больше не повторял», — приводит слова Каменского ТАСС.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Сиэтлом» 18 октября.