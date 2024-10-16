Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:22

Каменский уверен, что Мичков сделает выводы из ошибки в матче с «Эдмонтоном»

Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал ошибку российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова, совершенную в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном».

19-летний нападающий оформил дубль в этой встрече, однако этого не хватило для гостевой победы над «Эдмонтоном» (4:5 ОТ). Во время победного гола хозяев в овертайме Мичков находился на краю площадки в своей зоне, в то время как по центру никем не прикрытый Леон Драйзайтль беспрепятственно пробил по чужим воротам.

«Тренер должен объяснить ему его ошибку. Если игрок будет повторять их, тогда могут быть какие-то санкции, его могут вообще не выпускать на лед. Но я думаю, Матвей умный парень, поймет свою ошибку и исправит ее. Может, он устал, травма, игра строится на ошибках. Но тренерская работа — объяснять, показывать ошибки, доводить до игрока, чтобы он их больше не повторял», — приводит слова Каменского ТАСС.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Сиэтлом» 18 октября.

Источник: ТАСС
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Эдмонтон Ойлерз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
Поздняков покидает пост президента Олимпийского комитета России
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
Перфоманс Шипачева в 1000-м матче, победный буллит Кузи в овертайме, безумие во Владивостоке. Что произошло в КХЛ 15 октября
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Сегодня
Вчера
Неделя