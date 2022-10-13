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НХЛ

13 октября, 22:45

Каменский — об игре Овечкина в матче против «Бостона»: «Из-за одной игры нельзя делать трагедию»

Алина Савинова

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о неудачном старте нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«На Овечкина нет никакого давления, он отыграл только первую игру, еще 81 матч в регулярном сезоне. Я смотрел эту встречу, он показывал хороший хоккей, мог забить, но не повезло чуть-чуть. Он великий игрок и всем уже все доказал. Из-за одной игры нельзя делать трагедию.

Да, представители НХЛ сделали заявление, что Александр не поддерживает СВО, но думаю, это на него никак не давит психологически. Овечкин настолько опытный игрок, что уже не обращает на это внимание и концентрируется на хоккее», — приводит Metaratings.ru слова Каменского.

В первом матче нового сезона НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Бостона» (2:5). 37-летний российский хоккеист не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2».

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskiy-na-ovechkina-net-nikakogo-davleniya-on-velikiy-igrok-i-uzhe-vsem-vsye-dokazal-1384372/
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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