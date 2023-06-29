Каменский — о драфте НХЛ-2023: «Ярославль по праву может гордиться своими выпускниками»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился впечатлениями от драфта НХЛ 2023 года, где клубами были выбраны четыре российских игрока.

«Не стал бы говорить, что это в целом достижение, как для всего российского хоккея. Скорее это достижение определенного этапа. Наши ребята очень талантливы, они стали выбором серьезных клубов, но им предстоит большой путь, где нужно доказывать свою состоятельность и пробиваться в состав. Но то, что Матвей Мичков, Даниил Бут, Дмитрий Симашев добрались до этого этапа, — это очень радует. Я считаю, что Ярославль может по праву гордиться своими выпускниками. А если говорить о том, кто из них наиболее перспективный, то это покажет их дальнейшее выступление», — цитирует Каменского RT.

В первом раунде драфта НХЛ «Аризона» выбрала защитника Дмитрия Симашева под общим 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м номером, «Филадельфия» — нападающего Матвея Мичкова под 7-м номером, а «Колорадо» — защитника Михаила Гуляева под 31-м номером. Мичков, Симашев и Бут являются воспитанниками ярославского хоккея.