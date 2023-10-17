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НХЛ

Сегодня, 12:20

Каменский — о старте сезона Овечкина: «Не стоит торопиться с выводами!»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Александр Овечкин (слева).
Фото USA Today Sports
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона-2023/24 в НХЛ.

В матче против «Калгари» (4:3 Б) 38-летний хоккеист провел 18-ю игру в карьере без бросков в створ в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин не нанес ни одного броска в створ впервые с ноября 2021 года.

«У них сезон только начался. Старты бывают разные. Сейчас только начало сезона. Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально», — сказал Каменский «СЭ».

Овечкин принял участие в 2 матчах «Вашингтона» в сезоне-2023/24 и не отличился результативными действиями.

«Вашингтон» проведет следующую игру 19 октября против «Оттавы».

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