Каменский заявил, что Панарину по силам побить рекорд Ягра по очкам за сезон в «Рейнджерс»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский уверен, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сможет установить новый рекорд команды по очкам за сезон в регулярном чемпионате НХЛ.

«Панарину по силам побить рекорд Ягра. Игр, правда, осталось мало, но это вполне реально. Сейчас он иногда набирает по три очка за игру, если удержит такую результативность, то рекорд вполне достижим. Пожелаем ему удачи. Прогресс Панарина в 32 года связан с желанием выигрывать, любовью к хоккею и работой над собой. Приходит зрелость, опыт, мастерство, наработанные за столько лет. Его успехи в том числе связаны с хорошей игрой всей команды, но он однозначно является лидером, выполняет ту роль, ради которой его и брали», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

В этом сезоне 32-летний Панарин отметился 115 (46+69) очками в 78 матчах. Лучший результат в истории «Рейнджерс» принадлежит Яромиру Ягру — 123 очков в регулярном чемпионате. Ранее Панарин был признан третьей звездой недели в НХЛ.