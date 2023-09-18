Камил Гаджиев: «Александр Овечкин — легенда не только российского, но и мирового спорта!»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поздравил капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладателя Кубка Стэнли 2018 года и трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина с днем рождения, назвав его легендой мирового спорта.

«Вы можете спокойно относиться к хоккею, но не болеть за Александра Овечкина вы не можете! Легенда не только российского, но и мирового спорта! За него и в Америке болеют, а это в наше время дорогого стоит! И не так важно, падет ли «вечный рекорд» [Уэйна] Грецки, хотя я мало в этом сомневаюсь, мы и без рекорда рады быть твоими современниками», — написал Гаджиев в соцсетях.

Овечкин отпраздновал 38-й день рождения 17 сентября.