Канадский форвард Дюбуа заявил, что хотел бы видеть Овечкина и сборную России на Олимпиаде в Милане

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился детскими воспоминаниями от выступления его нынешнего партнера по команде Александра Овечкина за сборную России.

— Хотели бы вы видеть Овечкина вместе со сборной России на Олимпиаде в Милане в следующем году?

— Да. Хотя бы в том смысле, что молодой Овечкин в визоре (на раннем этапе карьеры Александр, пока это было можно, носил на шлеме тонированный визор. — Прим. И.Р.) в форме сборной России на Олимпиадах — это невероятные моменты, оставшиеся в моей детской памяти. Его особая экипировка, важные голы, крутые силовые приемы — все это по-прежнему у меня в голове. Безусловно, переход в «Вашингтон» не мое решение и не сделанное для меня, но, чем больше вижу и узнаю Овечкина, тем лучше понимаю, почему для людей такое удовольствие на него смотреть.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.