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Сегодня, 21:24

Канадского хоккеиста Петгрейва подвергли травле после смертельной травмы Джонсона

Алина Савинова
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Канадский хоккеист «Шеффилда» Мэтт Петгрейв, нанесший смертельную травму экс-форварду «Ноттингема» Адаму Джонсону, подвергся травле в интернете, сообщает The Telegraph.

Во время матча высшей хоккейной лиги Великобритании 28 октября Джонсон получил глубокое рассечение коньком в области шеи после столкновения с Петгрейвом. Форвард «Ноттингема» сразу покинул лед в сопровождении судей и игроков. Спасти жизнь 29-летнего хоккеиста не удалось.

Как сообщает The Telegraph, после этой трагедии Петгрейву отправляют в социальных сетях сообщения, в том числе с пожеланиями смерти. При этом часть болельщиков встали на защиту канадца, посчитав, что столкновение было случайным.

Джонсон выступал в НХЛ в составе «Питтсбурга». На его счету 5 (1+4) очка в 13 матчах в сезонах 2018/19 и 2019/20.

Хоккей
НХЛ
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