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Сегодня, 19:53

Канарейкин: «Талант и трудолюбие сделали из Кучерова великого игрока»

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Тренер Федор Канарейкин считает, что нападающий «Тампы-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров — лучший российский хоккеист на данный момент.

«Кучеров — лучший российский хоккеист сейчас. Он уже на вершине много лет. Великолепные бомбардирские качества, пару Кубков Стэнли. Приобретенный талант, помноженный на трудолюбие, сделали из него великого игрока», — сказал Канарейкин Legalbet.

В сезоне-2023/24 НХЛ Кучеров во второй раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 144 (44+100) очками в 81 игре. В пяти матчах плей-офф нападающий сделал семь результативных передач. Российский форвард дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021).

Источник: Legalbet
Никита Кучеров
НХЛ
Федор Канарейкин
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