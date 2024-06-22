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Сегодня, 22:13

Канарейкин объяснил, за счет чего «Эдмонтон» отыгрался после трех поражений подряд от «Флориды»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал третью подряд победу «Эдмонтона» в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Эдмонтон сумел вернуть интригу в финал Кубка Стэнли за счет великолепной атаки, за счет большого личного вклада лидера всей лиги МакДэвида. Это самое главное. «Ойлерз» и в первых матчах серии создавали много моментов, но тогда все вычищал Бобровский. Однако теперь нападению «Эдмонтона» удается переиграть оборону «Флориды», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Счет в финальной серии стал 3-3. Седьмой матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3.00 мск.

Источник: Vprognoze
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Федор Канарейкин
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