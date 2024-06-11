Канарейкин: «Бобровский — супервратарь. Он творит чудеса»

Бывший главный тренер «Спартака», «Металлурга» и «Авангарда» Федор Канарейкин восхитился игрой российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

«Бобровский творит чудеса. Бобровский — супервратарь. Бобровский выходит на лидирующие позиции в мире среди голкиперов. Безусловно, оборона «Флориды» ему помогает. Но моментов у ворот Сергея возникает достаточно. Конечно, очень много бросков «Эдмонтона» не доходит до него. Атаки «Ойлерс» часто блокируются. Но в нужные моменты Бобровский вытаскивает команду. Когда игра только раскрывается. Когда идет борьба при равном счете. На очень важных отрезках он помогает команде», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

11 июня «пантеры» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграли «Эдмонтон» со счетом 4:1. Бобровский отразил 18 бросков в этой встрече и был признан третьей звездой матча.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Третья игра между командами пройдет 14 июня и начнется в 03.00 мск.