Канарейкин оценил игру голкипера «Флориды» Бобровского

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Российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (3:0).
«Безусловно такой старт серии и матч получился суперинтересный. В атаке обе команды сыграли очень серьезно. Все решила работа голкиперов, фантастическая игра Бобровского! Он полностью переиграл своего визави. Я думаю, что трибуны точно стояли на ушах после его сейвов», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.
35-летний Бобровский отразил все 32 броска и был признан первой звездой встречи.
Второй матч финала пройдет 11 июня. Начало — в 3.00 мск.