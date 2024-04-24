Канарейкин оценил игру Овечкина в плей-офф НХЛ

Сегодня, 17:30
Бывший тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в плей-офф НХЛ.
38-летний россиянин нанес один точный бросок в створ ворот «Рейнджерс» за две игры серии первого раунда Кубка Стэнли. «Кэпиталз» проиграли два первых матча.
«Ну что сказать? Александру надо выжать тот момент, хотя у него трудно сейчас они идут. Но, что получится в следующих играх, нужно выжать максимум», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.
Следующий матч серии пройдет на домашнем льду «Вашингтона» 27 апреля.