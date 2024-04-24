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Сегодня, 17:30

Канарейкин оценил игру Овечкина в плей-офф НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в плей-офф НХЛ.

38-летний россиянин нанес один точный бросок в створ ворот «Рейнджерс» за две игры серии первого раунда Кубка Стэнли. «Кэпиталз» проиграли два первых матча.

«Ну что сказать? Александру надо выжать тот момент, хотя у него трудно сейчас они идут. Но, что получится в следующих играх, нужно выжать максимум», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Следующий матч серии пройдет на домашнем льду «Вашингтона» 27 апреля.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Федор Канарейкин
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