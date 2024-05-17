Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:18

Канарейкин оценил отъезд Цыплакова в НХЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал подписание российским хоккеистом Максимом Цыплаковым контракта с «Айлендерс».

«Отъезд Цыплакова в НХЛ не удивил. Слухи об этом ходили уже давно. Но самое главное, что прогресс в его игре в минувшем сезоне способствовал такому решению. Считаю, что если игрок прибавляет, вызывает интерес из-за океана и стремление к такому варианту обоюдное, то попробовать себя в НХЛ надо», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

25-летний Цыплаков всю предыдущую карьеру провел в системе «Спартака». В прошлом сезоне в составе команды он провел 65 матчей в КХЛ, набрав 47 (31+16) очков.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/hockey/11735192-kanarejkin-ocenil-svoevremennost-otezda-cyplakova-v-nhl.html
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Федор Канарейкин
1
0
Читайте также
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Семак снова стал дедом, может потерять форварда, у легионеров исчезает мотивация, клуб всё опровергает. Что сейчас происходит в «Зените»
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Панарин признался, что очень нервничал во время шестого матча против «Каролины»

Каменский прокомментировал шансы «Рейнджерс» на завоевание Кубка Стэнли