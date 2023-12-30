Канарейкин: «Хочется, чтобы Тарасенко выиграл Кубок Стэнли»

Тренер Федор Канарейкин оценил перспективы российского нападающего «Оттавы» Владимира Тарасенко быть обменянным до конца сезона.

«Трудно что-то предсказывать. Думаю, что любой хоккеист, находящийся в лиге НХЛ, готов к разным развитиям событий. В последнее время мы видим, что Тарасенко меняет клубы. Главное, чтобы ему было комфортно. Это игрок уже давно себя зарекомендовавший себя. Конечно хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли», — цитирует «Газета.Ru» Канарейкина.

В этом сезоне НХЛ Тарасенко набрал 22 (6+16) очка в 28 матчах регулярного чемпионата.