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Сегодня, 02:14

Канарейкин: «Хочется, чтобы Тарасенко выиграл Кубок Стэнли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер Федор Канарейкин оценил перспективы российского нападающего «Оттавы» Владимира Тарасенко быть обменянным до конца сезона.

«Трудно что-то предсказывать. Думаю, что любой хоккеист, находящийся в лиге НХЛ, готов к разным развитиям событий. В последнее время мы видим, что Тарасенко меняет клубы. Главное, чтобы ему было комфортно. Это игрок уже давно себя зарекомендовавший себя. Конечно хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли», — цитирует «Газета.Ru» Канарейкина.

В этом сезоне НХЛ Тарасенко набрал 22 (6+16) очка в 28 матчах регулярного чемпионата.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/29/22037161.shtml
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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