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НХЛ

Сегодня, 17:28

Канарейкин: «Российская молодежь радует в НХЛ»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России по хоккею Федор Канарейкин прокомментировал новость о том, что впервые в истории в НХЛ четыре российских игрока забили за одну команду.

«Россия как была богата талантами, так и остается. Радует молодежь наша в НХЛ. Все мы видим, что крепнут ребята, входят в основной состав команд НХЛ, это не может не радовать. Мы не ограничиваемся только Овечкиным и Василевским. У нас есть Панарин, который отлично выступает в «Рейнджерс», также Капризов — лидер «Миннесоты». Сегодня за «Коламбус» забивали такие молодые парни как Марченко, Воронков, Чинахов. Это уже ребята из нового поколения, мы следим за ними и радуемся. Будем и дальше следить за выступлением этих ребят», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

В матче «Коламбуса» против «Бостона» (5:2), который прошел 28 ноября, голами отметились россияне Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. «Блю Джэкетс» с 18 очками после 23 матчей занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-molodyozh-raduet-v-nkhl-za-kolambus-segodnya-zabivalo-novoe-pokolenie-rossiiskikh-khokkeistov-309999/
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Федор Канарейкин
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