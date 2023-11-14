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Сегодня, 14:09

Канарейкин оценил старт сезона НХЛ в исполнении Кучерова и Панарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по хоккею Федор Канарейкин оценил старт сезона в исполнении Никиты Кучерова и Артемия Панарина.

«Панарин и Кучеров — лидеры своих команд и одни из лиц лиги. Они всем уже все доказали, но держат высокую планку и продолжают прогрессировать. Их результативность в этом сезоне закономерна, но в гонке бомбардиров у них достаточно конкурентов. Понятно, что сезон длинный, удержать такую форму сложно, перепады в игре будут. Но они стабильно набирают очки и находятся на вершине гонки бомбардиров, это уже признак мастерства», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Панарин в нынешнем сезоне НХЛ провел 14 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (8+16) очков результативности за «Рейнджерс». На счету Кучерова 23 (11+12) очков результативности в 14 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-rezultativnost-kucherova-i-panarina-zakonomerna-no-v-gonke-bombardirov-u-nikh-dostatochno-konkurentov-305450/
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Федор Канарейкин
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