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Сегодня, 21:42

Канарейкин отреагировал на то, что звание лучшего игрока Кубка Стэнли отдали Макдэвиду

Виктория Кравченко
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Хоккейный эксперт Федор Канарейкин отреагировал на то, что звание лучшего игрока Кубка Стэнли отдали нападающему «Эдмонтона» Конору Макдэвиду.

«Заслуженно ли отдали «Конн Смайт» Макдэвиду, а не Бобровскому? Чаще всего «Конн Смайт» отдают победителям, но в этот раз случилась другая история. При всем уважении к Бобровскому, «Конн Смайт» отдали гению. Не думаю, что дело именно в политике. Да, она каким-то боком она всегда касается спорта, но Макдэвид — гениальный игрок, тут не поспоришь. Но Бобровский тоже провел великолепный сезон. Он дожал свою карьеру, встал на вершину и кайфует. Пускай так и стоит на ней до следующего сезона», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

Во вторник, 25 июня, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:1) и впервые завоевала этот трофей.

В составе «Пантерз» чемпионами стали россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов. Самым ценным игроком плей-офф стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-o-makdevide-uvazhayu-bobrovskogo-no-konn-smait-trofi-otdali-geniyu-376436/
Коннор Макдэвид
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Федор Канарейкин
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