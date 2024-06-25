Канарейкин отреагировал на то, что звание лучшего игрока Кубка Стэнли отдали Макдэвиду

Хоккейный эксперт Федор Канарейкин отреагировал на то, что звание лучшего игрока Кубка Стэнли отдали нападающему «Эдмонтона» Конору Макдэвиду.

«Заслуженно ли отдали «Конн Смайт» Макдэвиду, а не Бобровскому? Чаще всего «Конн Смайт» отдают победителям, но в этот раз случилась другая история. При всем уважении к Бобровскому, «Конн Смайт» отдали гению. Не думаю, что дело именно в политике. Да, она каким-то боком она всегда касается спорта, но Макдэвид — гениальный игрок, тут не поспоришь. Но Бобровский тоже провел великолепный сезон. Он дожал свою карьеру, встал на вершину и кайфует. Пускай так и стоит на ней до следующего сезона», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

Во вторник, 25 июня, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:1) и впервые завоевала этот трофей.