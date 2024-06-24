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Сегодня, 15:14

Канарейкин предположил, какой акцент сделают «Флорида» и «Эдмонтон» в седьмом матче финала Кубка Стэнли

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ряда клубов КХЛ Федор Канарейкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Флориды» и «Эдмонтона» в финальной серии Кубка Стэнли.

«Седьмой матч будет, можно сказать, рваным. Соперники сделают акцент на правильных действиях в обороне, но игра станет раскрываться. Просто эмоции будут запредельными, поскольку это решающая встреча. И потому она станет очень интересной. А с точки зрения тактики, «Флорида» и «Эдмонтон» уже знают друг друга досконально. Команды используют каждый шанс», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Седьмая игра финала плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» состоится во вторник, 25 июня. Матч пройдет на «FLA Лайв Арене» во Флориде и начнется в 03.00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Федор Канарейкин
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