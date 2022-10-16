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НХЛ

Сегодня, 17:04

Канарейкин — о безголевой серии Овечкина в новом сезоне НХЛ: «Ничего страшного. Забьет скоро»

Алина Савинова

Экс-главный тренер «Металлурга» и других клубов КХЛ Федор Канарейкин прокомментировал безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«А, что тут говорить? Ничего страшного. Забьет скоро», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Овечкин сыграл три матча за «Вашингтон», в которых отличился лишь одной голевой передачей. На данный момент его команда занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ (2 очка). 18 октября «Вашингтон» сыграет с «Ванкувером».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10356752-kanarejkin-vyskazalsya-o-bezgolevoj-serii-ovechkina-v-vashingtone.html
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Федор Канарейкин
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