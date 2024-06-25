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Сегодня, 18:21

Канарейкин прокомментировал победу «Флориды» в решающем матче Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Виктория Кравченко
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Хоккейный эксперт Федор Канарейкин поделился мнением о победе «Флориды» в решающем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

«Безусловно, я рад такому исходу. Давайте поздравим ребят. Кузбасс рулит! Бобровский молодец! В это непростое для России время Тарасенко, Бобровский, Барков и Куликов прославляют нашу родину, прославляют себя. Ребята показывают свою силу духа.

Мы увидели суперсерию с феноменальной игрой Бобровского и замечательной атакой «Эдмонтона». «Флорида» была достойней, поэтому она и победила. Для «Эдмонтона» такое поражение — это трагедия. Вытащить серию с 0:3, а потом в равной борьбе уступить в седьмой игре — это тяжело», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

В составе «Флориды» трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли. Помимо Бобровского трофей над головой подняли нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов

Источник: https://metaratings.ru/news/kanareikin-o-pobede-floridy-v-kubke-stenli-kuzbass-rulit-bobrovskii-molodec-376432/
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Федор Канарейкин
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