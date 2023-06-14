Канарейкин прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин отреагировал на победу «Вегаса» в Кубке Стэнли.

«Это прорыв. Человеческие возможности не ограничены, и разные периоды в карьерах бывают. Клуб был создан из не самых игроков и доказал, что при правильном построении и правильное организации можно достичь самых лучших результатов. С чем мы его и поздравляем», — цитирует Канарейкина «Газета.Ru».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Российский форвард Иван Барбашев, который выступает за «Голден Найтс», стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».