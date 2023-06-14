Канарейкин считает, что Бобровский не виноват в поражении «Флориды»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Эта серия еще раз доказала, что атака «Вегаса» была намного сильнее обороны «Флориды». Что мы еще раз будем говорить о Бобровском, который в общем-то провел хороший сезон и прекрасный плей-офф. Но сами понимаете, что семь, девять, пять голов — все это говорит о силе атаки «Вегаса». Она доминировала в этом году. А Бобровскому желаем дальнейших успехов», — цитирует Канарейкина «Газета.Ru».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1) и впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года.