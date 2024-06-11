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Сегодня, 02:37

Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Федор Канарейкин поделился мнением об игре нападающего «Флориды» Александра Баркова.

В розыгрыше Кубка Стэнли-2024 форвард набрал 19 (6+13) очков в 18 матчах.

«Я хочу отметить вклад Баркова в победы «Флориды». Он просто играет на элитном уровне. Это на самом деле элитный игрок. Барков не просто нейтрализует лидеров противника, так он ещё и находит моменты, чтобы забросить или отдать передачу. Это просто супер-игрок!» — приводит LiveResult слова Канарейкина.

«Флорида» ведет в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» со счетом 1-0. Второй матч серии пройдет во вторник, 11 июня и начнется в 3.00 (мск).

Источник: LiveResult
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