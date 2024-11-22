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Сегодня, 13:10

Канарейкин считает, что Овечкин точно наберет форму после травмы

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил серьезность травмы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Понятное дело, что сезон длинный, и Саша, конечно, восстановится. Хотелось бы, чтобы восстановление прошло как можно быстрее. Жалко одно — у него был такой хороший период в карьере, много забивал, да и в целом прекресно выглядел на льду. Что делать, хоккей сопряжен с травмами. Безусловно, нельзя форсировать восстановление. Ему не 20 лет, когда все заживает быстро. Здесь надо, чтобы все хорошо прошло. Время есть, форму он наберет. В этом сезоне он еще обязательно будет забивать», — сказал Канарейкин «ВсеПроСпорт».

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Федор Канарейкин

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