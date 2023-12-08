Канарейкин уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин предположил, когда российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину удастся побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«После достижения отметки 1500 очков в НХЛ перед Овечкиным осталась только одна задача. Этот сезон крайне непростой для него, не все идет гладко, да и годы берут свое, но уверен: голы придут. Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это дело времени», — приводит слова Канарейкина RT.

Для достижения этого результата Овечкину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игроков в истории НХЛ.

Всего в североамериканской лиге за карьеру россиянин забросил 827 шайб. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории, лидирует канадец Уэйн Гретцки (894).

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и с 27 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.

Невероятный юбилей Овечкина: выбил 1500 очков в НХЛ!