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Сегодня, 20:15

Канарейкин вспомнил о том, как подпускал Шестеркина к основной команде «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин рассказал, как вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин дебютировал за «Спартак» под его руководством.

«Я его в составе «Спартака» это я его полгода тренировал. Это был 2014 год, когда в «Спартаке» были проблемы и мы оказались в такой ситуации, когда банк не смог продолжать сотрудничество с командой и мы в такой ситуации были безденежной и кое-как доиграли чемпионат.

Как раз группу молодых ребят из девяти человек я взял в первую команду. Потому что уехали легионеры, серьезные игроки и я взял их из молодежной команды: Шестеркина, Сорокина, Кулика, Васильева, Николенко. Потом они в КХЛ играли. Вот, Шестеркин полгода играл у меня в команде, вот, после этого они выиграли Кубок Харламова среди молодежных команд», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Источник: Vprognoze.ru
Игорь Шестеркин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин

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