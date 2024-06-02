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Сегодня, 18:55

Канарейкин — о выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли: «Отдадим должное мастерству Бобровского»

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Канарейкин отреагировал на выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли. В полуфинале «пантеры» со счетом 4 — 2 в серии обыграли «Рейнджерс».

«Я скажу, что была надежда в этом году, что «Рейнджерс» выстрелит и будет в финале, а возможно и выиграет Кубок Стэнли. Отдадим должное «Флориде», мастерству Бобровского, он не первый раз тащит команду. Барков тоже самое, наш соотечественник. Эти ребята заслуживают большого уважения», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

«Флорида» второй раз подряд выходит в финал плей-офф: в сезоне-2022/23 команда уступила титул «Вегасу» (1-4).

Источник: Vprognoze
Футбол
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Федор Канарейкин
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