Канцеров: «У Овечкина сейчас было 14 матчей без голов, а теперь будет столько же подряд забивать»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, что был рад, когда российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою безголевую серию.

«На самом деле порадовался за великого! Конечно, со всеми случается, все мы люди. У него сейчас было 14 матчей без голов, а теперь, думаю, будет столько же подряд забивать. Он молодец! Сможет ли он побить рекорд Гретцки? Конечно! Овечкин играл, когда я был маленький, вырос — он продолжает играть. Когда такие люди подают тебе пример — это очень здорово. Думаю, он сможет это сделать», — цитирует Metaratings.ru Канцерова.

На счету 38-летнего россиянина 828 голов за карьеру в НХЛ. Для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, ему надо забросить еще 66 шайб.