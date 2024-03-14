Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

14 марта, 11:24

Капитан «Амура» Шевченко рассказал, следит ли за игрой Овечкина

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал, следит ли за результатом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки.

— Овечкин, кстати, продолжает погоню за рекордом Гретцки. Следишь?

— Вижу, когда забивает, когда не забивает. Естественно, приятно, что такой игрок подбирается как можно ближе к рекорду, — цитирует Шевченко Metaratings.ru.

Овечкин занимает второе место по числу заброшенных шайб в истории лиги. У 38-летнего россиянина 840 голов — на 54 меньше, чем у рекордсмена Уэйна Гретцки.

Источник: https://metaratings.ru/blog/dmitrii-shevchenko-khokkeist-biografiya-intervyu-amur/
Александр Овечкин
Дмитрий Шевченко
ХК Амур
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Казанский назвал фаворитов первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Ванкувера» — о поражении от «Колорадо»: «Маккиннон сказал: «Я заберу эту игру»

Новичок «Миннесоты» Хуснутдинов может дебютировать за клуб в ближайшее время