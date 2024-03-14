Капитан «Амура» Шевченко рассказал, следит ли за игрой Овечкина

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал, следит ли за результатом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки.

— Овечкин, кстати, продолжает погоню за рекордом Гретцки. Следишь?

— Вижу, когда забивает, когда не забивает. Естественно, приятно, что такой игрок подбирается как можно ближе к рекорду, — цитирует Шевченко Metaratings.ru.

Овечкин занимает второе место по числу заброшенных шайб в истории лиги. У 38-летнего россиянина 840 голов — на 54 меньше, чем у рекордсмена Уэйна Гретцки.