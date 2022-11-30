Капитан «Баффало» считает, что Кучеров позволяет себе играть грязно

Капитан «Баффало» Кайл Окпосо после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» киритически отозвался о российском форварде Никите Кучерове. Россиянин в третьем периоде задел вратаря «Сейбрз» Укко Луукконена, что не понравилось капитану команды.

«Грязная игра. Он, безусловно, потрясающий игрок, но позволяет себе играть грязно, позволяет себе некоторые вольности. Мы еще встретимся с ними, но сейчас мы расстроены», — цитирует Buffalo Hockey Beat Окпосо.

Матч «Баффало» — «Тампа-Бэй» закончился победой «Лайтнинг» в овертайме — 6:5. В той встрече Кучеров сделал три голевые передачи.