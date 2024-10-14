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Сегодня, 16:29

Капитан «Бостона» Маршан — о Задорове: «Он просто зверь, который может все»

Алина Савинова
Никита Задоров.
Фото Brian Fluharty-Imagn Images, USA Today Sports
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Капитан «Бостона» Брэд Маршан высоко оценил игровые навыки российского защитника команды Никиты Задорова.

«Он просто невероятен. Просто зверь, который может все. Он обладает впечатляющими атакующими навыками. Он большой и сильный, для него не существует авторитетов», — цитирует Маршана пресс-служба НХЛ.

Прошлый сезон Задоров завершал в «Ванкувере», вместе с которым дошел до полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ — на этой стадии команда в серии проиграла «Эдмонтону» (3-4).

В июле 29-летний россиянин подписал шестилетний контракт с «Бостоном» на общую сумму 30 миллионов долларов. Он провел 3 матча за «Брюинз», в которых отметился 2 голевыми передачами.

Брэд Маршан
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз

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