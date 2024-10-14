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Капитан «Бостона» Брэд Маршан высоко оценил игровые навыки российского защитника команды Никиты Задорова.
«Он просто невероятен. Просто зверь, который может все. Он обладает впечатляющими атакующими навыками. Он большой и сильный, для него не существует авторитетов», — цитирует Маршана пресс-служба НХЛ.
Прошлый сезон Задоров завершал в «Ванкувере», вместе с которым дошел до полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ — на этой стадии команда в серии проиграла «Эдмонтону» (3-4).
В июле 29-летний россиянин подписал шестилетний контракт с «Бостоном» на общую сумму 30 миллионов долларов. Он провел 3 матча за «Брюинз», в которых отметился 2 голевыми передачами.