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Сегодня, 13:55

Капитан «Чикаго» был удален за пародию на Капризова

Сергей Ярошенко
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Капитан «Чикаго» форвард Ник Фолиньо получил четыре минуты штрафа за то, что спародировал российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Это произошло в середине второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Блэкхокс» и «Уайлд» (2:4), после чего гости успешно воспользовались численным преимуществом: шайбу на свой счет записал нападающий Юэль Эрриксон Эк с передачи Капризова.

В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина 37 матчей, в которых он набрал 52 (23+29) очка.

3
Кирилл Капризов
Ник Фолиньо
Юэль Эрикссон Эк
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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