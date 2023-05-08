КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:56

Капитан «Далласа» Бенн — о поражении от «Сиэтла»: «Что заслужили, то и получили»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан и нападающий «Далласа» Джейми Бенн высказался о разгроме от «Сиэтла» (2:7, 1-2) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Что заслужили, то и получили. Они были более голодными до победы. Создавали моменты и реализовывали их. Мы сегодня совсем не помогали Джейку Эттингеру (вратарь). Он будет в порядке, он придет в норму. Он отличный вратарь, так уж сегодня получилось», — приводит слова Бенна сайт НХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу «Сиэтла». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 04.30 мск.

Джейми Бенн
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
Обсудить
Читайте также
«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Джек и Люк Хьюзы набрали 6 очков на двоих в матче с «Каролиной» — это 6-й дуэт братьев с таким достижением в Кубке Стэнли
Славин вышел на второе место по голевым передачам в плей-офф за всю историю «Каролины»
Новая сенсация от «Сиэтла»: сначала выбили чемпиона, на очереди — еще один фаворит
«Даллас» впервые за 23 года пропустил семь шайб в одном матче плей-офф НХЛ
Шелдон Киф: «Флорида» сегодня играла жестко»
Джозеф Уолл — о Самсонове: «Первое, о чем подумал — чтобы его травма оказалась несерьезной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джек и Люк Хьюзы набрали 6 очков на двоих в матче с «Каролиной» — это 6-й дуэт братьев с таким достижением в Кубке Стэнли

Марнер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Дерьмово, но мы должны забыть об этом»