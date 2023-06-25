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Сегодня, 20:39

Коннор Макдэвид сделал предложение своей девушке

Руслан Минаев
Коннор Макдэвид и Лорен Кайл.
Фото Global Look Press
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал предложение своей девушке Лорен Кайл. Пара была в отношениях восемь лет.

«Это лучший день в моей жизни. Не могу описать словами, как счастлива, что мы проведем остаток жизни вместе.

Восемь лет роста, счастья и большой любви. Не могу поверить, что нам еще столько всего предстоит. Я знала, что ты мой человек с того дня, как мы встретились.

Спасибо за самое продуманное, идеальное предложение, которое я никогда не могла себе представить. Я люблю тебя», — написала Кайл в соцсети.

Известно, что девушка игрока занимается дизайном интерьеров.

26-летний Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года, «Ойлерз» выбрали его на драфте НХЛ-2015 под общим первым номером.

Канадец является 6-кратным участником Матча всех звезд НХЛ, 5-кратным обладателем «Арт Росс Трофи», 2-кратным обладателем «Харт Мемориал Трофи» и 3-кратным обладателем «Тед Линдсей Эворд».

Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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