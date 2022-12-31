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НХЛ

Сегодня, 11:56

Макдэвид — об игре Костина: «Это мастеровитый и талантливый игрок»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выделил игру российского нападающего Клима Костина.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (7:2) российский форвард оформил дубль.

«Это мастеровитый и талантливый игрок. Он в полном порядке. Если учитывать, что он также отличается хорошими габаритами, то это просто отличные сочетания. Что и показал последний матч», — приводит слова Макдэвида пресс-служба лиги.

В текущем сезоне НХЛ на счету Костина 21 матч, в которых россиянин набрал 8 (4+4) очков.

Клим Костин
Коннор Макдэвид
ХК Сиэтл Кракен
ХК Эдмонтон Ойлерз
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