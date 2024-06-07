Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:08

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид рассказал о стиле игры «Флориды» перед финалом Кубка Стэнли

Telegram Дзен

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

«Флорида» играет в быстрый, дерзкий и агрессивный хоккей. Я не думаю, что это что-то меняет. Можно ожидать потасовок и тому подобного. Но мы команда ветеранов, одна из самых возрастных команд в лиге.

У «Ванкувера» также была команда, играющая в силовом стиле. Это плей-офф, это финал. Я бы ожидал силовой игры независимо от того, с кем бы мы играли», — приводит слова Макдэвида TSN.

Первый матч противостояния состоится в ночь с 8 на 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

Коннор Макдэвид
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
Муж белорусской легкоатлетки Арзамасовой каждый день бегает марафоны ради спасения дочери
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
Тренер «Флориды» Иванов рассказал, как играть против Кучерова и забивать Василевскому
Как закрыть Панарина и Кучерова и забить Василевскому? Интервью российского тренера из клуба — финалиста Кубка Стэнли
Тренер «Флориды» Иванов объяснил, как удалось закрыть Панарина в серии с «Рейнджерс»
После 16 лет в Америке Куликов идет к Кубку Стэнли. Он вернулся туда, где начинал, и нашел любимого тренера
«Флорида» — «Эдмонтон»: где смотреть трансляции матчей финала плей-офф НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: сколько россиян играет в финальной серии Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Свечков набрал три очка за фарм-клуб «Нэшвилла» в полуфинальном матче плей-офф АХЛ

Тренер «Флориды» Иванов объяснил, как удалось закрыть Панарина в серии с «Рейнджерс»