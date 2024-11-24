Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:05

Капитан «Филадельфии» Кутюрье — о Мичкове: «Приятно видеть его рост. Уверен, это только начало»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье поделился мнением об игре российского нападающего команды Матвея Мичкова.

«Я думаю, мы видели его атакующие навыки с первого дня тренировочного лагеря. Кажется, он еще в процессе обучения оборонительной стороне игры. Он учится, становится лучше каждый день, и он хочет развиваться. Приятно видеть его рост, и я уверен, что это только начало», — цитирует Кутюрье пресс-служба НХЛ.

Матвей Мичков. Мичков опять забил победный гол в овертайме! И выиграл первую личную дуэль у Бедарда в НХЛ

В субботу, 23 ноября, 19-летний россиянин забросил победную шайбу в овертайме матча против «Чикаго» (3:2) и был признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне Мичков провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 16 (7+9) очков.

Матвей Мичков
Шон Кутюрье
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Раненный котом мужчина в Ленобласти умер в ожидании медиков
Батраков терял рассудок, у Лантратова случилось помутнение, Угальде уничтожал «Локо», ему аплодировали стоя
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Путин упростил регистрацию прав на машино-места в паркингах
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Сегодня
Вчера
Неделя