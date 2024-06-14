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Сегодня, 09:21

Капитан «Флориды» Барков о возможной победе в Кубке Стэнли: «Мы не заглядываем вперед»

Алина Савинова
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Капитан «Флориды» Александр Барков назвал достойной победу команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли над «Эдмонтоном».

Встреча проходила 14 июня и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Пантерз». Барков отметился голом в этой игре.

«Конечно, победа в Кубке Стэнли очень важна для нас, но мы не думаем об этом. Все, что нам нужно делать, это просто наслаждаться каждым моментом. Мы знаем, что сегодня боролись изо всех сил и одержали достойную победу. Теперь мы просто наслаждаемся. Завтра нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Вот и все. Мы никогда не заглядываем слишком далеко вперед», — приводит пресс-служба НХЛ слова Баркова.

Счет в серии до четырех побед на данный момент — 3-0 в пользу «Флориды». Четвертый матч команд состоится в воскресенье, 16 июня.

В плей-офф НХЛ сезона-2023/24 28-летний Барков провел 20 матчей, в которых набрал 21 (7+14) очко. Ранее известный российский тренер Федор Канарейкин отметил, что хоккеист играет на элитном уровне.

Источник: https://www.nhl.com/news/florida-panthers-on-verge-of-stanley-cup-after-game-3-win
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