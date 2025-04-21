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Сегодня, 13:57

Капитан «Колорадо» Ландескуг может сыграть за команду впервые с 2022 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг может принять участие во втором матче серии против «Далласа» в 1/8 финала Кубка Стэнли.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Из-за травмы колена Ландескуг не играл в НХЛ с 2022 года, пропустив суммарно более 1000 дней. В апреле 32-летний шведский форвард провел два матча в АХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

«Колорадо» на выезде сыграет с «Далласом» во вторник, 22 апреля. Начало — в 04.30 по московскому времени. «Эвеланш» ведут в серии (1-0) после победы в первом матче (5:1).

Габриэль Ландескуг
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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