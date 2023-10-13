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Сегодня, 21:05

Капитан «Миннесоты» Сперджен прокомментировал назначение Капризова на роль альтернативного капитана

Алина Савинова
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен отреагировал на назначение россиянина Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

Капризов заменил защитника Мэтта Дамбу, который покинул «Уайлд».

«Я уверен, вы, ребята, не думаете, что я часто выступаю с речами на скамейке запасных. Капризов говорит больше, чем вы думаете. Он не всегда самый громкий парень, но он подходит к ребятам и общается с ними. Делится тем, что видит. Но он каждый день приходит так на арену — все этим подпитываются», — цитирует Сперджена The Athletic.

В прошлом сезоне 26-летний Капризов провел 73 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 76 (41+35) очков. Он выступает за «Миннесоту» с 2020 года.

Капризов является олимпийским чемпионом 2018 года, а также бронзовым призером чемпионата мира (2019).

Источник: https://theathletic.com/4945238/2023/10/10/kirill-kaprizov-wild-leadership/
Джаред Сперджен
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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