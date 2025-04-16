Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

16 апреля, 22:49

Капитан «Питтсбурга» Кросби рассказал о своей дружбе с Овечкиным

Алина Савинова
Telegram Дзен

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что его дружба с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным окрепла благодаря совместным участиям в мероприятиях НХЛ.

«Вы развиваете дружбу через этот опыт и подобные вещи. Так что, я думаю, это было здорово. Мы занимаемся этим уже долгое время. Приятно иметь такие отношения», — приводит слова хоккеиста журналист Уэс Кросби в своих соцсетях.

Кросби и Овечкин дебютировали в НХЛ в 2005 году. 39-летний россиянин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира. 37-летний канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли, также на его счету две золотые медали Олимпийских игр и золото чемпионата мира.

Команды Кросби и Овечкина встретятся в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25, который состоится 18 апреля.

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОНКОР". ИНН 7726752148
2VfnxxsmTfW

1
Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Логинова: «Была бы рада, если Овечкин стал бы амбассадором РУСАДА»
«Я еще не закончил». Овечкин: подарок от Кросби и Малкина, овация и гол в Питтсбурге, итог регулярки
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Величие Овечкина! Снова забил, а фанаты злейшего врага «Вашингтона» встретили его овациями
Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 73 очками
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин забил один гол
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя