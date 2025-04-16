Капитан «Питтсбурга» Кросби рассказал о своей дружбе с Овечкиным

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, что его дружба с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным окрепла благодаря совместным участиям в мероприятиях НХЛ.

«Вы развиваете дружбу через этот опыт и подобные вещи. Так что, я думаю, это было здорово. Мы занимаемся этим уже долгое время. Приятно иметь такие отношения», — приводит слова хоккеиста журналист Уэс Кросби в своих соцсетях.

Кросби и Овечкин дебютировали в НХЛ в 2005 году. 39-летний россиянин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира. 37-летний канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли, также на его счету две золотые медали Олимпийских игр и золото чемпионата мира.

Команды Кросби и Овечкина встретятся в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25, который состоится 18 апреля.

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