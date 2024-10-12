Капитан «Питтсбурга» Кросби включил Овечкина и Гретцки в бригаду большинства мечты

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби рассказал, как бы выглядела бригада большинства его мечты.

37-летний канадец хотел бы, чтобы Александр Овечкин расположился в левом круге вбрасывания, Марио Лемье — в правом, под воротами играл Уэйн Гретцки, а он и Стив Айзерман заняли позиции у синей линии.

«Мы думаем о том, как забить. Мы не переживаем за то, что можем пропустить. Кто реализует? Овечкин или Лемье», — пошутил нападающий.

Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), чемпионом мира (2015), трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а также членом «Тройного золотого клуба».