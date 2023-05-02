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Сегодня, 09:36

Капитан «Рейнджерс» Труба: «Нью-Джерси» играл очень хорошо, а мы упустили свой шанс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан и защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал поражение от «Нью-Джерси» (0:4, 3-4) в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Каждый год у тебя одно и то же чувство. Ты никогда не можешь знать, какое количество ударов в створ ты получишь. У нас никогда не бывает завтрашнего дня, особенно в этой лиге. Это определенно неприятно. Такое чувство, что мы упустили свой шанс.

Это хоккей. Надо отдать должное сопернику. Это не только мы не справились, но и «Нью-Джерси» играл очень хорошо. Они провели невероятный регулярный сезон. Они хорошая команда», — приводит НХЛ слова Труба.

В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).

 
2&nbsp;мая. &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Артемий Панарин (слева). Мощнейший провал «Рейнджерс»: Панарин и Шестеркин едут в отпуск после столкновения с молодой бандой!

 

Джейкоб Труба
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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