Капитан «Рейнджерс» Труба: «Нью-Джерси» играл очень хорошо, а мы упустили свой шанс»

Капитан и защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал поражение от «Нью-Джерси» (0:4, 3-4) в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Каждый год у тебя одно и то же чувство. Ты никогда не можешь знать, какое количество ударов в створ ты получишь. У нас никогда не бывает завтрашнего дня, особенно в этой лиге. Это определенно неприятно. Такое чувство, что мы упустили свой шанс.

Это хоккей. Надо отдать должное сопернику. Это не только мы не справились, но и «Нью-Джерси» играл очень хорошо. Они провели невероятный регулярный сезон. Они хорошая команда», — приводит НХЛ слова Труба.

В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).