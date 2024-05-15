Капитан «Рейнджерс» стал обладателем награды «Марк Мессье Трофи» за лидерские качества

Сегодня, 09:16
Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба стал обладателем награды «Марк Мессье Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Этот приз вручается хоккеисту, проявившему выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. Труба и его супруга основали программу, которая предлагает художественные занятия взрослым людям, страдающим эпилепсией. Кроме того, игрок сотрудничает с благотворительными организациями.
30-летний Труба выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В минувшем регулярном чемпионате американец сыграл в 69 матчах, в которых забросил три гола и отдал 19 результативных передач.