Капитан «Рейнджерс» стал обладателем награды «Марк Мессье Трофи» за лидерские качества

Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба стал обладателем награды «Марк Мессье Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Этот приз вручается хоккеисту, проявившему выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами. Труба и его супруга основали программу, которая предлагает художественные занятия взрослым людям, страдающим эпилепсией. Кроме того, игрок сотрудничает с благотворительными организациями.

30-летний Труба выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В минувшем регулярном чемпионате американец сыграл в 69 матчах, в которых забросил три гола и отдал 19 результативных передач.