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НХЛ

12 декабря, 22:11

Капитан «Ванкувера» Хорват отказался подписывать новый контракт с клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват отказался подписывать новый контракт с клубом, сообщает журналист Рик Даливал.

27-летний хоккеист хочет получать по новому соглашению около 8 миллионов долларов за сезон, но «Кэнакс» не были готовы дать ему такую зарплату.

Хорват провел всю карьеру в НХЛ в составе «Ванкувера» и является капитаном команды. Он был выбран «Кэнакс» на драфте 2013 года под общим 9-м номером.

В этом сезоне на счету форварда 29 (20+9) очков в 28 встречах. Его контракт с кэпхитом 5,5 миллиона долларов истекает предстоящим летом.

Бо Хорват
ХК Ванкувер Кэнакс
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