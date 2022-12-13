Капитан «Ванкувера» выступил со специальным заявлением относительно своего будущего в клубе

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват прокомментировал слухи о том, что он отказался подписывать новый контракт с клубом.

«Я сосредоточен на этом сезоне и на игре за «Ванкувер». Стремлюсь помогать команде всем, чем только могу. Более не намерен никак комментировать донную ситуацию до конца сезона», — приводит слова Хорвата в Twitter журналист Франк Серавалли.

По данным Sportsnet 650, летом «Ванкувер» предложил игроку контракт на 8 лет с зарплатой 5,125 миллиона долларов в год.

27-летний хоккеист хочет получать по новому соглашению около 8 миллионов долларов за сезон.

Хорват провел всю карьеру в НХЛ в составе «Ванкувера» и является капитаном команды. Он был выбран «Кэнакс» на драфте 2013 года под общим 9-м номером.

В этом сезоне на счету форварда 29 (20+9) очков в 28 встречах. Его контракт с кэпхитом 5,5 миллиона долларов истекает предстоящим летом.