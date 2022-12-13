Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

13 декабря, 22:25

Капитан «Ванкувера» выступил со специальным заявлением относительно своего будущего в клубе

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан «Ванкувера» Бо Хорват прокомментировал слухи о том, что он отказался подписывать новый контракт с клубом.

«Я сосредоточен на этом сезоне и на игре за «Ванкувер». Стремлюсь помогать команде всем, чем только могу. Более не намерен никак комментировать донную ситуацию до конца сезона», — приводит слова Хорвата в Twitter журналист Франк Серавалли.

По данным Sportsnet 650, летом «Ванкувер» предложил игроку контракт на 8 лет с зарплатой 5,125 миллиона долларов в год.

27-летний хоккеист хочет получать по новому соглашению около 8 миллионов долларов за сезон.

Хорват провел всю карьеру в НХЛ в составе «Ванкувера» и является капитаном команды. Он был выбран «Кэнакс» на драфте 2013 года под общим 9-м номером.

В этом сезоне на счету форварда 29 (20+9) очков в 28 встречах. Его контракт с кэпхитом 5,5 миллиона долларов истекает предстоящим летом.

Бо Хорват
ХК Ванкувер Кэнакс
1
1
Читайте также
Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе
Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Виннипег» забрал с драфта отказов нападающего «Сиэтла» Кулмана

Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ. Позже автора гола изменили