Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:25

Овечкин — о поражении «Вашингтона» от «Ванкувера»: «Мы сражались до конца»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что команда боролась до конца в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (1:2).

39-летний россиянин не отметился результативными действиями в этой игре. На его счету по-прежнему 34 (22+12) очка в 33 матчах нынешнего сезона.

«Я думаю, у нас были довольно хорошие голевые шансы. Вратарь соперника сыграл отлично, и вы могли видеть, как в концовке матча мы не смогли реализовать свой замысел. Шайба скакала по льду и отскакивала не в нашу пользу. Но в любом случае мы сражались до конца», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин (второй слева) в&nbsp;матче НХЛ против &laquo;Ванкувера&raquo; 26&nbsp;января. «Ванкувер» сотворил уникальное достижение НХЛ и остановил Овечкина. Россиянин без голов, до Гретцки — все те же 19 шайб

«Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию, но продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 49 игр.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
На побережье Черного моря зафиксировали новые выбросы мазута
СКА подавил «сборную мира», зрители спасли «Трактор» от поражения. Что произошло в КХЛ 25 января
Дипломаты из России не посетят годовщину освобождения Освенцима
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Ванкувер» сотворил уникальное достижение НХЛ и остановил Овечкина. Россиянин без голов, до Гретцки — все те же 19 шайб
«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» и прервал шестиматчевую победную серию
Овечкин — о победной серии «Вашингтона»: «Наша система работает»
Счетчик Овечкина: 20 шайб до нового рекорда по голам в НХЛ
Кафельников — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота»
«Уэйн всегда поддерживал гонку Ови». Овечкин: 20 голов до рекорда и новая история про клюшку Гретцки
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя