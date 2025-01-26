Овечкин — о поражении «Вашингтона» от «Ванкувера»: «Мы сражались до конца»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что команда боролась до конца в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (1:2).

39-летний россиянин не отметился результативными действиями в этой игре. На его счету по-прежнему 34 (22+12) очка в 33 матчах нынешнего сезона.

«Я думаю, у нас были довольно хорошие голевые шансы. Вратарь соперника сыграл отлично, и вы могли видеть, как в концовке матча мы не смогли реализовать свой замысел. Шайба скакала по льду и отскакивала не в нашу пользу. Но в любом случае мы сражались до конца», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» прервал шестиматчевую победную серию, но продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 49 игр.