Овечкин рассказал о «химии» между игроками «Вашингтона»

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях внутри команды.

«Думаю, ту «химию», которая сейчас в раздевалке, мы начали строить с первого дня. Конечно, в команде появились новые лица, но у всех сразу появилось чувство принадлежности, все поняли, что это особая группа. Были взлеты и падения, но мы всегда поддерживали друг друга и были на одной волне», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат сезона-2024/25 на первом месте в таблице «Восточной конференции». В первом раунде плей-офф НХЛ команда сыграет против «Монреаля».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.